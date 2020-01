Droog maar grijs weer vandaag jv

11 januari 2020

07u10

Bron: belga 0 Weernieuws Het is vandaag droog met op de meeste plaatsen vrij veel hoge wolkenvelden, meldt het KMI.

In het zuiden en zuidoosten van het land zijn er hardnekkige lage wolkenvelden die mogelijk lang kunnen blijven hangen. De maxima schommelen tussen 2 graden in de Ardennen en 7 graden in het westen. De wind neemt geleidelijk toe tot matig uit zuid tot zuidwest.

's Avonds en 's nachts blijft het droog met een toenemende bewolking vanuit het noordwesten. Minima rond het vriespunt in de Ardennen en tot +5 graden in het westen.

Morgen trekt een zwakke regenzone van west naar oost door het land. We krijgen hierdoor vrij veel wolkenvelden en soms wat lichte regen of motregen. De maxima liggen tussen 4 graden in Hoog-België en 10 graden in het westen en aan zee. Aan zee zijn rukwinden mogelijk tot 50 kilometer per uur.

Ook volgende week blijft het zacht met veel bewolking en soms wat lichte regen.

Meer over Ardennen

weer

België

KMI