Droog maar grijs weekend: opgelet voor CO-intoxicatie jv

25 januari 2020

07u29

Bron: belga 0 Weernieuws Het wordt een grijs weekend. Vandaag blijft het wel droog met vrij veel lage bewolking. Ook morgen hangt er vrij veel bewolking. Zondagnacht trekt een regenzone over het land. Volgende week wordt wisselvallig met regen, buien en vrij veel wind, aldus het KMI, dat ook waarschuwt voor CO-intoxicatie.

Vandaag blijft het droog. Na het optrekken van het ochtendgrijs hangt er vrij veel lage bewolking, maar hier en daar komen er enkele opklaringen voor. De maxima schommelen tussen 4 en 7 graden bij een meestal zwakke wind uit zuid tot zuidoost. Vannacht blijft het droog met vrij veel lage bewolking. In de loop van nacht kan er opnieuw nevel of mist gevormd worden. De minima schommelen tussen 0 en 4 graden bij een meestal zwakke zuidenwind.

Morgen start droog met veel bewolking en soms mist in de Ardennen. Later op de dag zijn er hier en daar enkele opklaringen mogelijk. De temperaturen halen 4 tot 9 graden bij een matige wind uit zuid tot zuidwest. Zondagnacht trekt een regenzone van west naar oost over het land.

Maandag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met enkele buien. Het blijft vrij zacht. Maandagnacht trekt een actieve regenzone over het land met veel wind.

Dinsdag wordt het guur weer. Opklaringen en zwaarbewolkte periodes met buien wisselen elkaar af. Plaatselijk kan dit gepaard gaan met een donderslag en korrelhagel. In Hoog-België kan de neerslag een winters karakter aannemen. Ook de dagen daarna kans op buien.

Meer over KMI

Ardennen

België

weer