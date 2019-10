Droog, maar bewolkt Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 5 oktober Jill Peeters

04 oktober 2019

11u30 15 Weernieuws Zaterdag blijft het droog, maar wel zwaar bewolkt. Fris weer, met amper 13 graden, en daarbij staat er een zwakke oostenwind.

Zondag wordt het grijs en in de loop van de dag begint het te regenen. Opnieuw frisjes, met maxima rond 13 graden, bij een matige oosten- tot zuidoostenwind.

Maandagochtend is het koud, en overdag halen we met moeite 12 graden. Na een zonnige start, neemt de bewolking toe in de loop van de dag.