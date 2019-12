Droog en zonnig weekend op komst HR

27 december 2019

Het is vandaag eerst zwaarbewolkt maar overwegend droog, met plaatselijk ook nevel en mist. In de loop van de dag zijn er opklaringen vanuit het noordoosten. De maxima schommelen tussen 5 en 8 graden. Dat zegt het KMI.

In de nacht op zaterdag blijft het droog met brede opklaringen in het oosten en later ook in het centrum van het land. Plaatselijk vormt zich nevel en (aanvriezende) mist, vooral ten zuiden van Samber en Maas en in de Kempen. De minima liggen tussen -3 graden in de Ardennen en +5 aan de kust.

Zaterdag begint de dag in de westelijke landshelft met veel lage wolken of plaatselijke mist, maar in de loop van de dag komen er brede opklaringen. Het kwik stijgt tot 1 à 2 graden in de Hoge Venen en 7 à 8 graden in het westen.

Ook zondag blijft het droog en is het meestal zonnig met soms wat hoge bewolking. De maxima schommelen tussen 4 en 7 graden in de Ardennen en tussen 2 en 5 graden elders.

De zon laat zich ook maandag weer zien, bij maxima tussen 5 en 9 graden.

Dinsdag is het veelal bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. De maxima schommelen opnieuw tussen 5 en 9 graden.

Woensdag blijft het meestal droog met kans op ochtendgrijs. In de loop van de dag zijn er opklaringen mogelijk. De maxima schommelen tussen 2 en 6 graden.

Donderdag neemt de kans op regen toe, met maxima rond 9 graden in het centrum van het land.