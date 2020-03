Droog en zonnig, maar fris HLA

31 maart 2020

06u36

Bron: Belga 0 Weernieuws Deze ochtend zijn er brede opklaringen in het noorden. Elders begint de dag met laaghangende bewolking. In de Hoge Ardennen is er kans op lokaal (aanvriezende) mist. In de loop van de voormiddag breekt de zon door het wolkendek. Na de middag wordt het overal zonnig. Het blijft echter vrij koud met maxima van 4 graden in Hoog­-België tot 10 graden in Vlaanderen. Er waait een matige noordoostelijke wind. Aan zee kan het na de middag tijdelijk vrij krachtig waaien. Dat meldt het KMI.

Vanavond en -nacht blijft het droog en helder met minima tussen ­5 of ­6 graden in de Hoge Venen en 0 graden aan zee. De wind waait zwak uit oost tot noordoost en valt na middernacht grotendeels weg.

Na een koude vriesnacht is het morgen eerst overal zonnig. In de namiddag schuiven er geleidelijk wolken binnen vanuit het noordwesten maar blijft het grotendeels droog, bij maxima van 7 of 8 graden in Hoog­-België en vlak aan zee tot 10 graden in het centrum.

Donderdagvoormiddag zijn er nog tijdelijk brede opklaringen ten zuiden van Samber en Maas terwijl het elders reeds bewolkt is. Na de middag wordt het geleidelijk overal wisselend tot zwaarbewolkt maar blijft het grotendeels droog. Een lokaal spatje regen is niet uitgesloten.. Maxima van 6 of 7 graden op de Ardense hoogten tot 10 of 11 graden in Vlaanderen.

Vrijdagochtend verlaat een zwakke storing ons land richting Duitsland met in het zuidoosten eerst nog veel bewolking en mogelijk wat regen. Later overdag wordt het onstabiel en wordt het wisselend bewolkt met stapelwolken, opklaringen en vooral in het noordoosten en oosten enkele buien. Naar het westen toe is er meer zon, aan zee is het zelfs overwegend zonnig. Maxima van 6 of 7 graden in Hoog­-België tot 11 graden in Vlaanderen. Aan zee waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind.

Zaterdag krijgen we, na een koude ochtend, droog en zonnig weer met in de namiddag mogelijk enkele onschuldige stapelwolken. De temperaturen stijgen in de namiddag tussen 9 graden in Hoog­-België en 13 of 14 graden in Vlaanderen.

Zondag blijft het droog en wordt het zonnig. Het wordt nog zachter met maxima van 14 graden in Hoog­-België tot 18 of 19 graden in het centrum van het land.

Maandag zijn er afwisselend zonnige en bewolkte periodes. Op een buitje na in het westen van het land blijft het droog. Het is dan nog altijd zeer zacht met maxima rond 19 graden in het centrum.

Meer over België

weer

Vlaanderen

Maxima