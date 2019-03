Droog en zacht. Zaterdag lopen temperaturen weer op tot 17 graden KVDS

26 maart 2019

06u55

Bron: Belga 0 Weernieuws Het is droog en zacht voor de tijd van het jaar. Waar de temperatuur in het begin van de week blijft steken op 10 tot 12 graden in Vlaanderen, is vrijdag en zaterdag de lente weer een beetje terug en loopt het kwik op tot 17 graden.

Vanochtend is het overwegend droog met enkele opklaringen. De lage wolken in de Ardennen verdwijnen snel. In de namiddag verwacht het KMI bewolkt weer, eventueel met een buitje over de noordoostelijke landhelft. Over het westen zijn er meer opklaringen. De maxima schommelen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 10 tot 11 graden in Vlaanderen, bij een overwegend matige wind uit noord tot noordwest.

Nevel

Vanavond en vannacht is het deels bewolkt en droog. In de loop van de nacht vergroot de kans op lage wolken, nevel en lokale mistbanken. In de Ardennen kan de mist aanvriezen. De minima liggen tussen -1 graad in Hoge Ardennen en +4 graden aan de kust.





Morgenochtend verdwijnt de plaatselijke nevel of mist vrij snel. Daarna blijft het droog maar meestal zwaarbewolkt. Aan de kust worden meer opklaringen verwacht. De maxima schommelen tussen 7 en 12 graden.





Donderdagochtend is er opnieuw kans op lokale nevel of mistbanken. Daarna verschijnen er soms opklaringen, maar in de namiddag wordt het meestal bewolkt, behalve dan aan zee, waar het zonniger is. We halen maxima van 8 tot 13 graden. De zwakke noorden- tot noordwestenwind wordt overdag soms matig en ruimt naar het noordoosten.



Vrijdag wordt het beter en zijn er brede opklaringen bij maxima van 12 tot 15 graden. Zaterdag krijgen we zon en wolken. De opklaringen zijn breder over het oosten. Op het einde van de dag zijn een paar buien niet uitgesloten. Het is zacht met maxima van 12 tot 17 graden.

Neerslagzone

Zondag is het mooie liedje echter al uit en trekt een zwakke neerslagzone over ons land vanaf het noordwesten. Het wordt dan wisselend tot soms zwaarbewolkt met kans op wat lichte regen of enkele buitjes. De maxima schommelen dan weer rond 9 of 10 graden in het centrum van het land.

Maandag is het overwegend droog met opklaringen en meer wolkenvelden in de namiddag. De temperatuur stijgt niet hoger dan 10 graden in het centrum van het land.