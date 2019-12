Droog en meestal zonnig weer, maar meer regen op komst jv

04 december 2019

06u58

Bron: belga 5 Weernieuws Op de meeste plaatsen is het deze namiddag zonnig. De maxima schommelen rond 3 of 4 graden in de Hoge Ardennen en 6 in het noordoosten. Woensdagavond zijn er op veel plaatsen eerst nog brede opklaringen, maar daarna breiden lage wolken en aanvriezende mist zich uit vanuit het westen over het centrum van het land. De minima schommelen tussen -1 graad aan zee tot -6 in sommige Ardense valleien. Dat meldt het KMI.

Waar de zon voldoende schijnt, kan het vandaag tot 5 graden worden. 's Nachts blijft het droog, maar vooral in Vlaanderen ontstaan er lage wolken en kan de mist aanvriezen. De minima hangen dan rond het vriespunt.

Morgen is het nog steeds droog met lage wolken en enkele opklaringen. In de hoge Ardennen is er meer zon. De maxima schommelen tussen 1 of 2 graden in Hoog-België en 7 aan zee. De nacht van donderdag op vrijdag trekt een zwakke storing van west naar oost, die veel bewolking en af en toe wat lichte regen met zich meebrengt.

Vanaf het westen bereikt vrijdag een neerslagzone ons land. Het blijft daardoor zwaarbewolkt met regen of buien, of in Hoog-België eerst wat winterse neerslag. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 10 of 11 graden aan de kust.

Een zwakke mobiele wig van hogedruk zorgt zaterdag tijdelijk voor droger en rustiger weer, al zou het wel meestal bewolkt blijven, met nog kans op enkel plaatselijke buitjes. De maxima hangen tussen de 5 en 10 graden.

Zondag bereikt een nieuwe regenzone ons land. Het is bewolkt met vrij veel wind en vrij zacht met maxima tussen 5 en 12 graden. Maandag moeten we rekening houden met buien en mogelijk nog vrij veel wind. Een donderslag is niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 3 en 9 graden. Dinsdag is het eerst droog met opklaringen. Later nemen de bewolking en de kans op regen vanaf het westen toe.