Droog en aangenaam weer met maxima tot 23 graden HR

10 september 2020

06u45

Bron: KMI, belga 0 Weernieuws Het wordt vandaag voornamelijk droog en aangenaam weer met maximumtemperaturen tussen 17 en 23 graden. Dat meldt het KMI. De komende dagen blijft het meestal droog en zonnig. Maandag wordt het zonnig en zomers warm, met mogelijk 30 graden.

Er is donderdagochtend nog plaatselijk wat lichte regen of motregen mogelijk in het zuiden. In het noorden en het noordoosten is het droog met soms brede opklaringen, maar er is ook kans op wat nevel of lage bewolking. In de namiddag komen er meer opklaringen en wordt het overal droog. De maxima schommelen tussen 17 graden op de Ardense hoogten en 23 graden in Belgisch Lotharingen. De wind waait meestal zwak uit noordoostelijke richtingen.

Donderdagavond en -nacht wordt het rustig met brede opklaringen. Hier en daar ontstaat er wat nevel, mist of lage bewolking. De temperaturen dalen tussen 5 en 13 graden. De wind waait zwak uit noordoost en later uit veranderlijke richtingen.

Vrijdag wordt het, na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs, droog en vrij zonnig. De maxima schommelen tussen 20 graden aan de kust en 24 graden in het uiterste zuiden van het land. De wind waait meestal zwak uit westzuidwest. Aan de kust waait hij matig uit westnoordwest.

Zaterdag trekt in de loop van de dag vanaf het noordwesten een staartje van een zwak front door het land met tijdelijk meer wolkenvelden, vooral ten noorden van Samber en Maas. Elders blijven de opklaringen breed. De maxima schommelen tussen 18 graden aan zee en 22 graden in Belgisch Lotharingen. De matige westelijke wind ruimt naar noordwest.

Zondag is het zonnig en droog met enkele hoge wolkenvelden. De maxima liggen tussen 20 en 24 graden. De wind waait vaak zwak uit zuidwest en later uit veranderlijke richtingen.

Maandag wordt het zonnig en zomers warm. De maxima schommelen tussen 25 en 30 graden. Er waait een matige zuidoostenwind.