Dronebeelden tonen ravage nadat Amerikaanse staat getroffen wordt door tientallen tornado's

04 december 2018

11u49

KameraOne, CNN

De autoriteiten van de Amerikaanse staat Illinois hebben dronebeelden vrijgegeven waarop de ravage is te zien die verschillende tornado’s hebben veroorzaakt afgelopen weekend. Zeker twintig mensen zijn daarbij gewond geraakt. Tientallen huizen zijn volledig vernield en honderden anderen hebben schade opgelopen. Het ‘hoogseizoen’ voor tornado’s in het Middenwesten van de VS is van april tot juni. Met een gemiddelde van 15 tornado’s is mei de piekmaand. Dat Illinois nu in december getroffen is door tornado’s is hoogst uitzonderlijk. Maar liefst 23 tornado’s hebben afgelopen weekend de grond geraakt in Illinois, zo zegt de National Weather Service.

