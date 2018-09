Dronebeelden tonen enorme golven door orkaan Florence Redactie

14 september 2018

12u20

Bron: KameraOne 0

Dronebeelden van de kustlijn van North Carolina tonen enorme golven die veroorzaakt worden door orkaan Florence. Florence, die in het begin van de week nog een orkaan van categorie 4 was, is nu afgezwakt naar categorie 1. Het natuurgeweld - dat de oostkust van de VS heeft bereikt - is echter wel nog steeds gevaarlijk, want ze brengt hevige wind en regenval met zich mee.

Bekijk ook: