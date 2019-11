Droger maar frisser weer vandaag, morgen zonnig jv

29 november 2019

06u50

Bron: belga 5 Weernieuws Vandaag is het eerst bewolkt met vooral in het zuiden van het land nog af en toe lichte regen. Vanaf het noordwesten wordt het snel wisselend bewolkt met in de loop van de dag kans op een enkel buitje, aan zee vallen er wat meer buien. De maxima liggen tussen 4 en 9 graden bij een meestal zwakke tot af en toe matige wind uit noordwestelijke richtingen. Aan zee staat een meestal matige noordenwind. Dat voorspelt het KMI.

Vanavond en vannacht is het rustig en wordt het droog met brede opklaringen. Het koelt dan ook flink af naar minima tussen ­5 graden in de Hoge Venen en 0 graden in het westen, aan zee houden we +1 of +2 graden. Het is overal uitkijken voor rijmplekken.

Morgen krijgen we, na een koude ochtend met vriestemperaturen en eventueel enkele lokale aanvriezende mistbanken, vrij zonnig en droog weer. In de loop van de namiddag schuift er meer hoge sluierbewolking over het land vanaf het zuiden. De maxima liggen tussen 3 en 8 graden. De wind is eerst zwak uit zuidoostelijke of veranderlijke richtingen en wordt later matig uit oostelijke richtingen.

Zondag is het behoorlijk koud met maxima rond 3 graden in het centrum van het land. Over de Ardennen blijft het licht vriezen. Er hangen veel hoge en middelhoge wolken en bezuiden Samber en Maas kan er af en toe wat (smeltende) sneeuw vallen. Waarschijnlijk blijft het elders droog.

Begin volgende week wordt het koud, maar blijft het droog.