Droge maar koude zondag gaat wisselvallige week vooraf; vannacht mogelijk smeltende sneeuw in de Ardennen

28 oktober 2018

06u58

Bron: Belga 0 Weernieuws Het blijft zondag droog, maar bewolkt, vooral dan in de zuidelijke helft van het land. In het noorden en het westen is er meer zon. De maxima liggen op de meeste plaatsen in Vlaanderen rond 7 of 8 graden, maar door een snijdende noordoostenwind voelt het aan als 3 of 4 graden. Aan zee schommelt het kwik rond 9 graden. Dat meldt het KMI.

Zondagnacht is het meestal zwaarbewolkt. Ten westen van de Schelde blijft het zo goed als droog, maar in de meeste andere regio's krijgen we lichte neerslag. In de Ardennen verwachten we smeltende sneeuw of tijdelijk sneeuw. Elders valt de neerslag meestal als regen, maar lokaal kunnen daar soms ook wat sneeuwvlokken tussen zitten. De minima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 3 graden aan zee, met zo'n 2 graden in het centrum. De wind waait matig uit het noordoosten. Aan zee en in de Ardennen is er nog kans op rukwinden van 50 km/uur.

Maandag is het zwaarbewolkt, maar vaak droog. In de loop van de namiddag gaat het licht regenen in de zuidoostelijke helft van het land. In de Ardennen is smeltende sneeuw mogelijk. De maxima bedragen 5 à 6 graden. Dinsdag krijgen we mogelijk veel regen en 's avonds ook veel wind met zware windstoten. In de Ardennen kan het sneeuwen. Maxima rond 8 graden.

Woensdag begint droog met vrij veel zon. Geleidelijk neemt de bewolking toe en later gaat het regenen vanaf de Franse grens. Donderdag wordt het overwegend zwaarbewolkt met geregeld regen of buien. Het wordt zachter met maxima rond 14 graden of lokaal wat meer. Vrijdag zou het droog blijven met afwisselend zon en wolken.

