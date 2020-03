Droge en zonnige start van weekend, zondag regenachtig mvdb/Belga

07 maart 2020

06u46 0 Weernieuws Het weekend gaat op de meeste plaatsen droog van start, met zonnige perioden. De Ardennen vormen de enige uitzondering: daar kan het eerst hardnekkig grijs zijn. In de loop van de dag ontwikkelen er zich meer wolken en is een geïsoleerd buitje niet uitgesloten. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog. Maxima van 4 tot 10 graden, meldt het KMI.

Zaterdagavond en -nacht wordt het geleidelijk zwaarbewolkt vanaf het westen. Minima van 1 of 2 graden op de Ardense hoogten tot 7 of 8 graden in het westen.

Zondagochtend is het mogelijk nog droog met enkele opklaringen in het oosten, terwijl een regenzone het land binnentrekt vanaf de kust. Die storing trekt geleidelijk oostwaarts met op de meeste plaatsen perioden van regen. Op het einde van de namiddag komen er in het westen tussen de wolkenvelden door enkele opklaringen. Maxima van 6 tot 8 graden in de Ardennen en van 8 tot 11 graden elders.

Week start met regen

In Hoog-België is het maandag nog zwaarbewolkt, met buien die zich in de voormiddag en rond de middag ontwikkelen. Elders blijft het overwegend droog met opklaringen. In de loop van of op het einde van de namiddag worden de wolkenvelden talrijker vanaf het westen op de nadering van een actieve regenzone. Die trekt het land binnen op het einde van de dag of in de loop van de avond. De maxima liggen tussen 4 of 5 graden op de Ardense hoogten en 9 of 10 graden in Vlaanderen.

Een actieve storing zorgt dinsdag voor veel bewolking en perioden van regen. Het blijft winderig maar vrij zacht, bij maxima van 9 tot 11 graden in de Ardennen en van 11 tot 13 graden elders. Woensdag komen we terecht in onstabiele zeelucht. We krijgen afwisselend opklaringen en wolkenvelden waaruit enkele plaatselijke buien vallen. Aanhoudend winderig maar vrij zacht met maxima van 6 tot 9 graden in de Ardennen en rond 11 of 12 graden in Vlaanderen.

