Droge en overwegend zonnige zondag, kwik klimt tot 11 graden HAA

24 november 2019

07u59

Bron: Belga 2 Weernieuws Het wordt een droge en overwegend zonnige zondag. In de loop van de dag neemt de bewolking toe, maar het blijft droog met maxima rond 11 graden. Later deze week, zeker vanaf dinsdag, wordt het wisselvalliger met buien. Dat meldt het KMI.

Vandaag wordt een overwegend droge en zonnige dag, al neemt de bewolking toe vanuit het westen. De maxima liggen tussen 9 en 11 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog met meestal veel bewolking, maar tijdelijk ook brede opklaringen. De minima liggen tussen lokaal 1 en 6 graden.

Morgen start de dag met wisselende bewolking, maar blijft het droog. Later neemt de bewolking toe en valt er soms lichte regen vanaf het westen. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 11 graden in het centrum van het land.

Vanaf dinsdag neemt de kans op buien toe. Dinsdag wordt het gedeeltelijk tot overwegend zwaarbewolkt met in de loop van de dag enkele buien. In de nacht naar woensdag volgt er meer regen en ook woensdag worden regen en later buien verwacht. Daarbij wakkert de wind aan van matig tot vrij krachtig.

Ook donderdag en vrijdag wordt wisselvallig weer met regen en buien verwacht, al bestaat de kans dat het vrijdag in de loop van de dag droger wordt.