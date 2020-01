Droge dag met zon en zachte temperaturen, weekend frisser jv

16 januari 2020

07u16

Bron: belga 0 Weernieuws Het blijft vandaag droog. Daarbij is het eerst zwaarbewolkt ten zuiden van Samber en Maas met laaghangende bewolking en nevel of mist, elders zijn er brede opklaringen. Daarna krijgen we zon en zachte temperaturen tot 11 graden.

In de loop van de ochtend en de voormiddag trekt de bewolking ook over het westen en het centrum van het land. In de namiddag lossen de lage wolken op de meeste plaatsen langzaam op en wordt het zonniger met hoge sluierbewolking. De maxima liggen tussen 7 of 8 graden in Hoog-België en 11 graden in de Kempen, meldt het KMI. Er staat een matige tot soms vrij krachtige wind, met rukwinden tot ongeveer 50 kilometer per uur.

's Avonds en 's nachts blijft het vrijwel overal droog met eerst brede opklaringen en tegen de ochtend regen in het westen. De minima bedragen 2 tot 8 graden. De wind blijft matig tot soms vrij krachtig waaien uit het zuiden met rukwinden rond 40 of 50 km/u.

Morgen trekt een storing van west naar oost over het land met perioden van regen. Daarna wordt het wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden waaruit soms een bui kan vallen. De maxima zijn nog steeds zacht voor de tijd van het jaar en liggen tussen 6 en 11 graden.

Het weekend wordt op een lokale bui na droog en koeler. Zaterdag schommelen de maxima tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 graden aan de kust. Zondag schommelt het kwik tussen 2 en 8 graden en zal het 's nachts vriezen in vele streken.