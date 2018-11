Droge dag met zon en wolken IB

08 november 2018

07u05

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag blijft het droog met zon maar zijn er ook enkele wolkenvelden, voornamelijk hoge wolkensluiers. Ten zuiden van Samber en Maas is de laaghangende bewolking lokaal hardnekkig en trekt die mogelijk pas in de namiddag op.

De maxima liggen tussen 8 en 10 graden in de Ardennen en tussen 11 en 13 graden elders. De wind is zwak tot soms matig en krimpt van zuidwest geleidelijk naar zuidoost.

Vanavond en vannacht blijft het meestal droog. Er komt meer bewolking met vooral in de Ardennen enkele laaghangende wolkenvelden die het zicht kunnen beperken. De minima liggen tussen 3 en 7 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost.

Morgen verloopt droog met zon enkele wolkenvelden. Het is vrij zacht met maxima van 10 tot 13 graden bezuiden Samber en Maas en van 13 tot 15 graden elders. Er staat een matige zuidenwind. Tegen de avond en in de nacht naar zaterdag wordt het zwaarbewolkt en gaat het regenen vanaf het westen. De wind neemt toe tot vrij krachtig met pieken rond 60 kilometer per uur.

Dit weekend is het vaak zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. Soms zijn er opklaringen. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest met pieken van 40 tot 60 kilometer per uur. De maxima schommelen van 9 graden op de Hoge Venen tot 13 à 14 graden in Vlaanderen.

Maandag zou een regenzone golven over ons land. De maxima liggen waarschijnlijk tussen 12 en 16 graden, maar indien de storing wat verder westelijk blijft kan het nog wat zachter worden.