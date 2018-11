Droge dag met zon en wolken IB HA

08 november 2018

07u05

Bron: Belga 5 Weernieuws Vandaag blijft het droog met zon, maar zijn er ook enkele wolkenvelden, voornamelijk hoge wolkensluiers. Ten zuiden van Samber en Maas is de laaghangende bewolking lokaal hardnekkig en trekt die mogelijk pas in de namiddag op. De maxima schommelen rond 13 graden.

Ook morgen verwacht het KMI mooi en droog weer met brede opklaringen. Het blijft vrij zacht voor de tijd van het jaar, met waarden tot 11 of 12 graden in de Ardennen en 14 à 15 graden elders. De wind waait matig uit zuid tot zuidoost.

Zaterdag is het zwaarbewolkt tot betrokken met lichte tot matige regen. De maxima schommelen tussen 10 graden op de Hoge Venen en 14 graden in het centrum van het land. De wind waait matig tot vrij krachtig uit zuidelijke richtingen met rukwinden tot 60 km per uur.

Zondag is het gedeeltelijk tot vaak zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. Plaatselijk is een onweer niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 10 en 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust uit zuid tot zuidwest.

Maandag trekt een regenzone over de noordwestelijke helft en het centrum van ons land. Waarschijnlijk blijft het droger in het zuidoosten. De maxima schommelen tussen 12 en 15 graden.

Dinsdag wordt het overal droog en komen er brede opklaringen. De maxima schommelen tussen 10 en 14 graden. Er waait een matige wind uit west tot zuidwest.

Woensdag en donderdag wordt het vrij mooi met veel zon. De maxima schommelen woensdag rond 13 graden en donderdag rond 15 graden in het centrum van het land.