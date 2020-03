Droge dag met hier en daar een zonnestraal RL

15 maart 2020

06u23

Bron: Belga 8 Weernieuws Zondag wordt een droge dag met vaak wolkenvelden en enkele tijdelijke opklaringen. Over het zuidoosten vergroot op het einde van de dag de kans op meer zon. Het is vrij zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 9 graden in de Hoge Venen tot 13 of 14 graden in Laag- en Midden- België. De wind is matig of hier en daar soms vrij krachtig uit zuid tot zuidwest. Windstoten tot 50 à 60 km/u zijn mogelijk. Dat meldt het KMI.

Zondagavond verbreden de opklaringen over het zuidoosten, terwijl in het uiterste westen de kans op wat druppels toeneemt. Zondagnacht zijn de opklaringen breed over het zuidoostelijke deel van het land. Naar het noordwesten en het westen toe krijgen we meer wolken, maar valt er weinig of geen neerslag. De minima schommelen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 7 graden aan de kust. Over het westelijk deel van het land ruimt de meestal zwakke zuidenwind naar het noordwesten. Over het oostelijk deel van België blijft de wind zwak uit zuidelijke richtingen. Aan zee is de wind overwegend matig.

Maandag kan hier en daar een buitje vallen, vooral dan in de Ardennen. In de meeste streken blijft het echter droog met wolkenvelden. Maandagavond verschijnen er bredere opklaringen vanaf het noordwesten. We halen maxima van 11 graden in de Hoge Venen tot 14 graden over het centrum. Er waait een zwakke wind uit veranderlijke richtingen.

Dinsdag wordt het, na het eventuele ochtendgrijs ten zuiden van Samber en Maas, vrij zonnig en droog. Het is zacht met maxima van 11 graden in de Hoge Ardennen tot lokaal 14 graden in Vlaanderen. De wind is zwak uit westelijke richtingen. Over het noorden waait de wind soms matig.

Woensdagochtend zijn er mogelijk eerst brede opklaringen. In de loop van de dag kan de bewolking toenemen. Het blijft droog en zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 12 graden in de Hoge Venen tot lokaal 16 graden in het centrum. De zuidwestenwind is zwak tot matig.

Ook donderdag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. In het zuiden van het land kan mogelijk wat lichte regen vallen, maar het blijft overwegend droog met maxima tot 16 graden.

De voorspellingen voor vrijdag zijn nog onzeker. Koelere lucht van polaire oorsprong lijkt ons land te bereiken. Hierdoor dalen de maxima naar waarden om en bij de 10 graden.

Ook zaterdag zijn de voorspellingen nog onzeker. De aanvoer van continentale lucht uit het oosten zorgt voor koelere maxima rond 8 graden. De wind lijkt ook opnieuw aan kracht toe te nemen.

