Droge dag met bijzonder frisse temperaturen, vanaf morgen meer zon AW

21 maart 2020

07u16

Bron: Belga 12 Weernieuws Het blijft vandaag droog, met eerst brede opklaringen en in de namiddag meer wolkenvelden. De maxima bedragen rond 8 graden, maar de wind voelt onaangenaam fris aan. De volgende dagen verwacht het KMI zonniger weer, met een schrale noordoostenwind.

Voormiddag blijft het vooral in de Ardennen erg bewolkt met af en toe neerslag die een winters karakter kan aannemen. In het noorden en het centrum van het land zijn er soms brede opklaringen. Na de middag wordt het overal droog en wisselend tot soms zwaarbewolkt. De maxima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 10 graden in het westen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het oostnoordoosten en voelt onaangenaam aan.

Vannacht wordt het lichtbewolkt tot helder weer. De minima liggen tussen ­-4 graden in de Hoge Ardennen en rond 1 graad aan de kust. De oostenwind blijft erg aanwezig en waait matig tot soms vrij krachtig.

Morgen voert een krachtig hogedrukgebied boven Zuid- Scandinavië vanuit het oosten stabiele lucht van continentale oorsprong over onze streken aan. Na een koude nacht met lichte vorst in het binnenland, blijft het droog onder een wolkeloze hemel. Deze zeer zonnige situatie gaat echter gepaard met een matige tot vrij krachtige oostenwind. De maxima liggen tussen 3 en 7 graden op de Ardense hoogten en rond 8 of 9 graden elders. De combinatie van deze frisse temperaturen en de strakke wind heeft echter een invloed op de gevoelstemperatuur. Die schommelt tussen -­1 graad en 6 graden in de namiddag.

De dagen daarna blijft het droog, zeer zonnig maar vrij fris met een lage gevoelstemperatuur. Tegen het einde van de week kans op wat lichte neerslag.