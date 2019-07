Drempel voor ozonconcentratie al op twee plaatsen overschreden in de Kempen KVDS

23 juli 2019

20u23

Bron: Belga 1 Weernieuws De EU-informatiedrempel van 180 microgram per kubieke meter lucht voor de ozonconcentratie is vandaag op twee plaatsen in de Kempen overschreden. Om 18 uur gebeurde dat in Bree en om 19 uur in Dessel. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) op Twitter. Door de combinatie van hoge temperaturen en luchtvervuiling wordt verwacht dat de grens ook morgen en donderdag overschreden zal worden, deze keer over het hele land.

Bij het overschrijden van de drempel van 180 microgram per kubieke meter moet de overheid de bevolking informeren. De alarmdrempel ligt op 240 microgram per kubieke meter.

Gevoelig

IRCEL waarschuwt mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling, om best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht te doen tussen 12 en 22 uur. Wanneer de alarmdrempel wordt overschreden, geldt dit voor de hele bevolking.





In 2018 waren er 10 dagen met op minstens één meetplaats in België een overschrijding van de Europese ozoninformatiedrempel van 180 microgram per kubieke meter. De alarmdrempel van 240 microgram per kubieke meter werd in 2018 niet overschreden.

Wat ozon juist is en waarom het gevaarlijk is, kan je hier lezen.

