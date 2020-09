Door hittegolf augustus haalt 2020 de top 10 van warmste zomers ooit redactie Bron: Belga

01 september 2020

14u56 9 UPDATE De zomer van 2020 gaat uiteindelijk de boeken in als de op zeven na warmste ooit, met een gemiddelde temperatuur van 18,8 graden Celsius. Het is de zeer warme maand augustus, die door het herfstachtige einde net geen record brak, die de voorbije zomer de top 10 van warmste zomers binnenloodste. Dat blijkt uit de klimatologische overzichten die het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) vandaag publiceerde.

Hoewel juni nog fris van start ging, met temperaturen die aanvankelijk ruim onder de gemiddelde waarden bleven, werd de maand uiteindelijk nog 1,3 graad warmer dan gemiddeld. Juli daarentegen was relatief fris, met een uitschieter van 36,5 graden op 31 juli, de op twee na hoogste temperatuur ooit gemeten in Ukkel. Maar vooral augustus was dus zeer warm, met een gemiddelde temperatuur van 20,9 graden. Enkel in 1997 heeft die, met 21,2 graden, hoger gelegen.

Het hoge gemiddelde van augustus is het gevolg van de hittegolf, die acht dagen lang duurde, na 1976 de langste ooit. Ook de gemiddelde temperatuur was met 25 graden de op een na hoogste ooit tijdens een hittegolf, na de korte maar intense hittegolf van juli 2019. Toen bedroeg de gemiddelde temperatuur 26,9 graden.

Op 8 augustus werd met 35,9 graden zelfs de hoogste temperatuur ooit gemeten in Ukkel tijdens een augustusmaand.

Alles bij elkaar genomen is het ook een eerder droge zomer geworden. Elke maand viel er deze zomer in Ukkel minder neerslag dan gemiddeld, zodat het seizoenstotaal ook lager uitviel. Normaal is dat 224,6 millimeter neerslag, nu was het 168,2 millimeter. De gemiddelde regionale neerslaghoeveelheden lagen overal in het land onder de normale waarden. Maar terwijl het in het uiterste zuidoosten om ongeveer 55 procent ging van de normale waarden, was het aan de kust 90 procent.