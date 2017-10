Dodentol bosbranden Californië loopt op tot 38 jv

Bron: Belga 0 AFP Weernieuws De bosbranden in Californië hebben inmiddels 38 slachtoffers geëist, zo meldden de autoriteiten. Het gaat om een van de grootste tragedies ooit in Californië, zei gouverneur Jerry Brown van de zuidwestelijke Amerikaanse staat.

De felle wind en extreme droogte zorgen al een week voor hevige bosbranden in Noord-Californië. Al meer dan 5.7000 gebouwen zijn in de vlammen opgegaan en zowat 100.000 mensen zijn geëvacueerd. In verschillende districten geldt de noodtoestand.



Twintig van de 38 dodelijke slachtoffers lieten het leven in Sonoma County, een district in de Californische wijnregio. Er is nog sprake van honderden vermisten in heel de staat, maar de autoriteiten wijten dat hoge aantal deels aan de beschadigde telecominfrastructuur die het moeilijk maakt om familieleden te contacteren.



In heel de staat zijn zowat 10.000 brandweermannen actief. Er is sprake van 16 grote vuurhaarden. Door de weersomstandigheden zullen nieuwe branden snel toenemen in grootte, zegt de nationale weerdienst.