Dodental door extreme kou VS loopt verder op en zelfs de zeeschildpadden vriezen dood

Dodetal door extreme kou VS loopt verder op en zelfs de zeeschildpadden vriezen dood

05u20

Bron: ANP 2 AFP Een bevroren fontein in Bryant Park in New York. Weernieuws De extreme kou die vooral net noordoosten van de Verenigde Staten al meer dan een week teistert, heeft tot nu toe zeker al 18 levens geëist. Meteorologen verwachten dat de kou zeker nog een aantal dagen aanhoudt.

Ook vrijdag werd op sommige plaatsen een temperatuur van -30 graden gemeten. Door de stormachtige wind en de vele sneeuw voelt het nog veel kouder aan. "Het is gevaarlijk buiten, blijf thuis!", meldt de Amerikaanse weerdienst National Weather Service via Twitter.

Times Square in New York bood vrijdag een ongewone aanblik. Op het plein, dat doorgaans vol staat met toeristen, was het nagenoeg uitgestorven. Ook de toeristische attracties in de hoofdstad Washington waren zo goed als verlaten. Ook het grootste deel van scholen in het oosten van de VS waren vrijdag voor de tweede dag achtereen gesloten.

AFP Een strooiwagen met sneeuwploeg op Times Square.

De kou spreidt zich uit tot in Florida in het zuiden van het land. Door de extreme kou zijn al 200 doodgevroren zeeschildpadden uit de wateren gehaald. In Texas vonden drie daklozen de dood door de extreme kou.

REUTERS Een groep door de kou verdoofde zeeschildpadden nadat ze gered worden op het St. Joseph-schiereiland in Florida.