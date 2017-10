Dodental branden Californië stijgt tot 38 EB

00u00

Het aantal doden als gevolg van de natuurbranden in de wijnbouwstreek ten noorden van San Francisco in de Amerikaanse staat Californië is opgelopen tot 38. Nog eens duizenden mensen moesten zaterdag hun huizen verlaten.

Door de steeds veranderende windrichting is het vuur uiterst moeilijk te bestrijden. In de afgelopen week is al 86.000 hectare door de branden verwoest. Met 38 doden zijn de branden de dodelijkste uit de recente geschiedenis van Californië. Nog honderden mensen worden vermist.

Meer dan honderdduizend mensen hebben hun woningen in Napa Valley en Sonoma County moeten verlaten. Tienduizend brandweerlieden proberen het vuur te bedwingen, vanuit de lucht ondersteund door tegen de tachtig helikopters en blusvliegtuigen, waaronder een 747 en twee DC-10's. Ook veroordeelde gevangenen helpen bij het aanleggen van brandgangen of het bereiden van eten, steeds onder toezicht van een bewaker.