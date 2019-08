Dode bij noodweer in Japan, honderdduizenden mensen geëvacueerd IB

28 augustus 2019

06u27

Bron: Belga 0 Weernieuws In Japan is bij hevig stormweer al zeker een persoon om het leven gekomen. De overvloedige regenval veroorzaakte op verschillende plaatsen overstromingen en joeg duizenden mensen op de vlucht.

Ruim 7800.000 inwoners van de provincies Saga, Fukuoka en Nagasaki kregen het bevel het gebied te verlaten, meldt Kyodo News. Op televisiebeelden is te zien hoe sommige auto's op straat tot aan hun dak onder water staan.

Het dodelijke slachtoffer is een man die dood werd aangetroffen in zijn auto nadat het voertuig door overstromingen was meegevoerd in de stad Takeo, op het eiland Kyushu.

Evacuatie

In de steden Saga en Taku viel op 1 uur tijd meer dan 120 millimeter regen, meldt het Japans meteorologisch agentschap. Voor het noorden van Kyushu wordt tegen donderdagochtend tot 200 millimeter neerslag voorspeld, wat voor overstromingen en aardverschuivingen in de regio kan zorgen. Voor de regio's Kanto, Koshin en Tokai wordt neerslag tot 180 millimeter voorspeld.