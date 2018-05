Dit weerfenomeen is zo speciaal dat zelfs weervrouw Jill Peeters niet weet of er wel een naam voor bestaat KVE

22 mei 2018

22u50

Bron: Eigen berichtgeving 301 Weernieuws Inwoners van het noorden van Antwerpen konden aan de hemel een prachtig schouwspel gadeslaan. Een fascinerende wolkenformatie baarde deze avond opzien in onder meer Schilde en Zoersel.

Het was een gigantische krul in de wolken die wel een uur bleef hangen.

"Het lijkt alsof dit een ronddraaiende, kolkende massa is, maar in werkelijkheid bewoog deze wolkenformatie niet of nauwelijks", vertelde Jill Peeters aan onze redactie. "Ik ken er de naam niet van, maar ik was er wel van in de wolken!", aldus een enthousiaste weervrouw.