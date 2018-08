Dit weekend wordt koel en onstabiel, kans op enkele waterhozen voor Belgische kust TTR

23 augustus 2018

17u09

Bron: NoodweerBenelux 6 Weernieuws Komend weekend tapt het weer uit een heel ander vaatje dan we deze zomer gewend waren. We komen onder invloed van koele zeelucht met op zaterdag geregeld (onweers)buien. De maxima zetten ook een flinke stap terug. Wellicht halen we op zaterdag de kaap van 20 graden niet meer en daarmee kan het wel eens de koudste dag worden van deze zomerperiode. "Door het warme zeewater in combinatie met koude bovenluchten is er tevens ook kans op waterhozen langs de kust", aldus Samuel Helsen van weerdienst Komend weekend tapt het weer uit een heel ander vaatje dan we deze zomer gewend waren. We komen onder invloed van koele zeelucht met op zaterdag geregeld (onweers)buien. De maxima zetten ook een flinke stap terug. Wellicht halen we op zaterdag de kaap van 20 graden niet meer en daarmee kan het wel eens de koudste dag worden van deze zomerperiode. "Door het warme zeewater in combinatie met koude bovenluchten is er tevens ook kans op waterhozen langs de kust", aldus Samuel Helsen van weerdienst NoodweerBenelux

Deze zomer bevonden we ons in een geblokkeerd stromingspatroon, waardoor zeer warme en droge lucht West-Europa kon bereiken. Dit was het gevolg van een zeer inactieve straalstroom die lange tijd ver ten noorden van ons land kampeerde. "Ondertussen is deze straalstroom op de Atlantische Oceaan weer goed op dreef gekomen, waardoor het weer de komende tijd in sneltempo op en af kan gaan", aldus Samuel Helsen van NoodweerBenelux.

Koele zeelucht

Dit weekend komen we terecht in een diepe trog in de staalstroom en daarmee samenhangend wordt er een gevoelig frissere lucht naar de Benelux getransporteerd. De van oorsprong maritiem polaire lucht zal ervoor zorgen dat, ook mede door een aanwakkerende noordwestenwind, het kwik getemperd wordt. Dit gaan we voelen, want de maxima op zaterdag zullen onder de kaap van 20 graden blijven steken.

Na de hete episodes van de afgelopen maand zijn we zo’n lage temperaturen immers niet meer gewoon. Met maxima tussen 15 en 18 graden wordt het wellicht ook de (voorlopig) koudste dag van deze zomerperiode.

Onstabiel met buien

Zaterdag wordt het niet alleen behoorlijk fris, we moeten ook rekening houden met stevige buien die vergezeld kunnen zijn van een donderslag. De luchtsoort waarin we zaterdag vertoeven is onstabiel, mede veroorzaakt door de temperatuur van het zeewater dat op dit moment in het jaar haar hoogtepunt bereikt.

Regenschaduw

De buien zullen ontstaan boven de Noordzee en zullen zo aangevoerd worden richting de Benelux. De meeste buien-activiteit wordt zaterdag verwacht over Nederland en het noorden en het oosten van België. Het uiterste zuidwesten van België zal wellicht profiteren van de ‘regenschaduw’ van Engeland, waardoor het daar droger zal zijn.

Kans op waterhozen

Wie houdt van bijzondere natuurfenomenen kan dit weekend best naar de kustregio trekken. Daar is er immers een kans om waterhozen te kunnen spotten. Waterhozen ontstaan namelijk makkelijk rond deze periode van het jaar wanneer er een groot contrast is tussen de koude bovenluchten en het relatief warme zeewater.

Deze ingrediënten zijn zaterdag aanwezig, waardoor de kans dus bestaat dat je een exemplaar zal kunnen spotten langs de Belgische en Nederlandse kust. De kans zal iets groter zijn aan de Nederlandse kust, aangezien het daar net een fractie onstabieler zal zijn.