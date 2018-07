Dit weekend opnieuw temperaturen tot 28 graden, vanaf dinsdag iets koeler TTR

13 juli 2018

06u54

Bron: Belga 2 Weernieuws Er zijn vanochtend brede opklaringen, maar in sommige streken hangen lage wolken. In de loop van de dag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het is warm met maxima tot 22 of 23 graden in de Ardennen en van 25 tot 28 graden in de rest van België. Aan zee klimt het kwik niet veel hoger dan 20 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noorden tot noordoosten, zo verwacht het KMI.

Vannacht is het droog en vaak lichtbewolkt. De minima liggen tussen 11 en 16 graden, bij een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten.

Morgen is er opnieuw warm weer, met temperaturen rond 22 à 23 graden in de Ardennen en aan de kust, en tot 28 graden in het centrum van het land. In de loop van de dag worden er stapelwolken gevormd, waaruit vooral in het zuidoosten van het land enkele buien of zelfs een onweer kunnen ontstaan.

Zondag en maandag beginnen zonnig. Overdag verschijnen er stapelwolken waaruit een paar plaatselijke buien kunnen vallen, eventueel met onweer. Het wordt nog iets warmer, met maxima rond 30 graden.

Vanaf dinsdag wordt het geleidelijk iets koeler, hoewel het met temperaturen rond 25 of 26 graden in het centrum van het land nog steeds warmer is dan gemiddeld. Het weerbeeld is eerder onstabiel met in de loop van de dag lokale (onweers)buien.

