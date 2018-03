Dit weekend opnieuw flink kouder met kans op sneeuw TK

14 maart 2018

08u14

Bron: Belga, Noodweer Benelux 6 Weernieuws Er is vanochtend kans op lokale mistbanken en hier en daar enkele rijmplekken. Overdag krijgen we droog weer met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt zachter met maxima tussen 7 graden in de Hoge Venen en 12 graden in het centrum en het westen.

's Avonds en in het begin van volgende nacht zijn de opklaringen breed. In de loop van de nacht neemt de hoge bewolking vanaf de Franse grens toe, maar blijft het droog. De minima liggen tussen 1 en 6 graden, meldt het KMI.

Morgen begint met hoge wolken, behalve in de buurt van de Franse grens waar ook al lage en middelhoge wolken zullen aanwezig zijn. Later neemt de bewolking overal toe en trekt een neerslagzone met regen en buien het land binnen vanuit het zuidwesten. Maxima tussen 5 of 6 graden op de Ardense hoogten en 11 graden in het westen van het land.

Op vrijdag krijgen we de overgang naar een koud weertype. Dit gaat gepaard met neerslag, die vooral in het noorden van Nederland winters van karakter kan zijn. Elders in Nederland en in België gaat het nog om regen. De maxima lopen uiteen van 3 graden in het noorden van Nederland, tot lokaal 11 graden België. In de loop van de avond- en nachtperiode transformeert op steeds meer plekken in de Benelux de neerslag naar sneeuw. Hoeveelheden zijn beperkt.

Koning Winter is terug

Zaterdag wordt het flink kouder met zelfs kans op sneeuw, vooral dan in het noorden. De maxima liggen in vele streken rond het vriespunt. "Na de lenteachtige temperaturen van afgelopen weekend hoopte iedereen op een verlenging van het zachte en zonnige weer. Helaas, dit zit er niet in de komende dagen. Sterker nog, naar het weekend toe is het Koning Winter die de touwtjes opnieuw stevig in handen heeft. De temperaturen kelderen en de sneeuwkansen nemen toe", aldus weerdienst NoodweerBenelux.

Af en toe valt er wat lichte sneeuw, vooral in het zuiden van Nederland en de noordelijke gebieden van Vlaanderen. De maxima komen uit rond het vriespunt. De schrale oost tot noordoostenwind zorgt ervoor dat alles nog veel kouder aanvoelt. De gevoelstemperaturen liggen op zaterdag beneden het vriespunt.

Op zondagochtend vriest het matig op de meeste plaatsen. Door de aanvoer van droge, continentale lucht, verdwijnen de meeste wolken en wordt het vrij zonnig. We zullen ons wel goed moeten aankleden, want ook op zondag wordt het koud. Het kwik lijkt alle moeite van de wereld te hebben om het vriespunt te bereiken en in de loop van de namiddag bereiken we waarden net boven het vriespunt.

Na het weekend lijkt het erop dat de scherpste kantjes van de kou eraf gaan. Op maandag klimt het kwik gemiddeld gesproken naar een graad of 5, op dinsdag mogen we daar nog één of twee graden bijtellen. Tijdens de nachten blijft de kans op nachtvorst bestaan. Op maandag zien we nog af en toe de zon maar vanaf dinsdag zit die opnieuw verstopt achter de wolken. Geleidelijk aan stijgen ook opnieuw de kansen op neerslag. Mogelijks valt er in de Ardennen tijdelijk sneeuw, maar deze gaat later op dinsdag over in regen.

