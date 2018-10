Dit weekend heerlijk genieten van prachtige nazomer met temperaturen tot 27 graden KVE

13 oktober 2018

07u28

Bron: Belga 5 Weernieuws De nazomer houdt nog even aan. Dit weekend wordt alvast heerlijk genieten. De zon doet haar uiterste best en schenkt ons vandaag temperaturen tot wel 27 graden.Ook morgen blijft vrij zonnig en meestal droog tot het einde van de dag. Maandag volgt regen, zo voorspelt het KMI.

Vandaag kunnen we profiteren van een zonnige en warme dag met maxima tussen 20 en 24 graden in de Ardennen en tussen 24 en 26 graden elders en lokaal 27 graden in de Kempen. Op het einde van de dag komen er meer hoge wolkenvelden in het westen. De wind is matig uit zuid tot zuidzuidoost met rukwinden tot 40 km/u. Komende nacht nemen de hoge wolkenvelden vanuit het westen toe maar het blijft droog. De minima liggen tussen 10 en 16 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten.

Zondag wordt vrij zonnig met hoge wolkenvelden. In de loop van de namiddag komt er vanuit het westen meer bewolking opzetten maar het blijft waarschijnlijk droog tot de avond. De maxima liggen tussen 19 en 24 graden.

Maandag sleept een storing over het noordwesten van het land met regen in de noordwestelijke helft en het centrum van het land. Elders blijft het waarschijnlijk droog. De maxima schommelen tussen 16 graden aan de kust en tot 22 graden in de Kempen.

Dinsdag blijft het meestal droog met brede opklaringen. Het blijft warm met maxima tussen 20 en 24 graden.

Woensdag is het wisselend bewolkt. Enkele buien zijn mogelijk in het zuidoosten van het land en 's avonds ook aan de kust. De maxima liggen tussen 18 en 22 graden.

Donderdag en vrijdag is het wisselend bewolkt met kans op enkele buien. De maxima liggen rond 16 of 17 graden in het centrum.

