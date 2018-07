Dit is één van de warmste plekjes van ons land DVDE

27 juli 2018

20u10

Bron: VTM NIEUWS 5

Het is overal zweten met dit weer, maar in de Kempen is het gewoonlijk nog enkele graden warmer dan in de rest van ons land. Een van de warmste plekjes vandaag was Retie, daar was het om 15 uur al 38 graden.