Dit is de schade na de storm: 1.500 oproepen op noodnummer, honderden bomen omgewaaid en 4 hectare bos opgebrand AVH ADN KVDS RDK IB KG

08 augustus 2018

05u00

Bron: NoodweerBenelux, Belga 2819 Weernieuws Bij het onweer gisteren zijn er ruim 1.500 oproepen binnengekomen op het geactiveerde noodnummer 1722. De Antwerpse Kempen werd het zwaarst getroffen. In de regio werden meerdere jeugdkampen ontruimd en versperren honderden omgewaaide bomen nog steeds verschillende paden en wegen. Ook elders roepen p olitie en brandweerdiensten op om op de weg de snelheid aan te passen in verband met mogelijk overtollig water, omgewaaide signalisatieborden en afgerukte takken op het wegdek.

De FOD Binnenlandse Zaken activeerde omwille van de weersvoorspellingen het noodnummer 1722 voor niet-dringende brandweeroproepen. In de loop van de nacht kwamen daar 1.503 oproepen binnen. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon via Twitter.

De meeste oproepen (753) werden geregistreerd in Antwerpen, gevolgd door Vlaams-Brabant (378) en Oost-Vlaanderen (105). Het zuiden van het land bleef grotendeels gespaard van het onweer, vandaar ook het lager aantal oproepen, op Henegouwen na (97).

Jeugdkampen ontruimd

Vooral in de Antwerpse Kempen hield het onweer lelijk huis. De brandweer ontruimde er preventief enkele kampen van jeugdbewegingen in Lille, Gierle en Herentals omwille van rukwinden. In Lille werd het chirokamp geëvacueerd nadat een tent wegwaaide door de wind. Niemand raakte gewond. Ook in Geel ging een jeugdbeweging met veertig leden schuilen bij de buren van hun kampplaats.

In Dessel waaide dan weer een boom om in een kamp van de jeugdbeweging KLJ. De boom raakte één van de opgestelde tenten in het kamp, maar er vielen geen gewonden.

Honderden bomen ontworteld

In de Kempen werden ook de zwaarste rukwinden gemeten, volgens weerman David Dehenauw. In Retie werden rukwinden tot 130 km/uur opgetekend omstreeks middernacht. Daardoor werden in de regio honderden bomen geveld.

Zo is er nog steeds hinder op de N19, die afgesloten is tussen Kasterlee en Geel, vanwege takken en bomen die op de rijbaan liggen. Volgens de lokale politie van Turnhout is het opruimwerk al uren aan de gang, maar zal de baan allicht nog de hele ochtend afgesloten blijven. "Het autoverkeer rijdt beter om via de Noord-Zuidverbinding. Fietsers kunnen wel de Geelsebaan gebruiken, maar zullen plaatselijk het fietspad moeten verlaten en even de rijbaan moeten gebruiken", aldus de politie.

Wat verderop in Dessel is de N118 eveneens versperd door omgewaaide bomen. De politie roept op voorzichtig te rijden en de snelheid aan te passen.

Vooral in @infoKasterlee hebben rukwinden daarnet lelijk huisgehouden. Op de Geelsebaan zijn heel wat grote takken afgeknapt. Wees voorzichtig en matig je snelheid. Hulpdiensten zijn voorlopig overbelast. #Stormweer pic.twitter.com/d7VK04Vmlr PolitieRegioTurnhout(@ PZRegioTurnhout) link

In het Provinciaal Domein Prinsenpark in Retie zijn een tweehonderdtal bomen afgeknakt, allicht door een erg plaatselijke windhoos. De ravage is enorm. "Het lijkt alsof er een lang lint getrokken is dwars door het domein en zo verder richting Kasterlee, waar ook veel bomen omwaaiden", zegt Nancy Wouters van de provinciale groendomeinen. De opruimwerken zullen wellicht nog weken duren. Het park blijft voorlopig dicht zolang het niet veilig is voor bezoekers.

In Olen knakte bovendien ook een hoogspanningsmast, waarna een kabel van 70.000 volt naar beneden kwam gevallen. Een man verwarde de kabel die in zijn tuin viel met zijn tuinslang en pakte hem op. Gelukkig kan hij het nog navertellen: de spanning was, waarschijnlijk door de zware regenval, van de kabel af.

Vier hectare bos in de as

Ook enkele blikseminslagen zorgden hier en daar voor veel schade. In het Limburgse Opglabbeek is een hevige bosbrand uitgebroken. Brandweermannen van de zone Oost-Limburg zijn deze morgen nog altijd bezig met nablussingswerken. Een viertal hectare is door de brand vernield.

De brand situeerde zich diep in het bos ter hoogte van de Nijverheidslaan en de Ophovenstraat. De brandweerzone Oost-Limburg liet weten dat er op geen enkel moment gevaar was voor omwonenden. De brand veroorzaakte wel geur- en rookhinder.

Branden en stroompannes

Daarnaast werden verschillende woningen getroffen door de bliksem. In het West-Vlaamse Tielt is deze nacht een zware woningbrand ontstaan nadat de bliksem insloeg in het dak van het huis in de Leukemeersenstraat. Dat gebeurde omstreeks 00.30 uur. Buurtbewoners hoorden een harde knal met een ferme bliksemschicht. De hele wijk kwam zonder elektriciteit te zitten.

Bij de woning waar de bliksem was ingeslagen, sloegen de vlammen al snel door het dak. De brandweer snelde ter plaatse. Verwacht wordt dat het huis grote schade heeft opgelopen.

Verder veroorzaakte de bliksem in Glabbeek een woningbrand. Het dak en de bovenverdieping van de getroffen woning werden vernield door het vuur, maar de bewoners bleven ongedeerd.

Muur omgewaaid

Naast verschillende tuinhuizen en tenten die gingen vliegen, berokkende de wind ook schade aan woningen. In Ham waaide de pas gemetselde dakspits van een woning in aanbouw naar beneden. De brokstukken kwamen op de grond terecht en beschadigden enkele geparkeerde auto's in de buurt.

Lokerse Feesten stilgelegd

Door het stormweer vielen ook de Lokerse Feesten in het water. Het optreden van Triggerfinger werd gisterenavond stilgelegd nadat de hevige regen voor een technisch defect zorgde in een geluidsinstallatie. De groep schakelde over op een DJ-set, maar door het stormweer werd het festivalplein even later uit voorzorg ontruimd.

Ook een tentfuif in Arendonk werd onderbroken. Twee tenten van het evenement werden ontruimd. Op amateurbeelden is te zien hoe de aanwezigen de tent verlaten en het terrein evacueren.

Hinder op Zaventem

Op Zaventem konden vliegtuigen een tijd lang niet landen door de hevige wind. Ze vlogen toertjes rond Brussels Airport in de hoop snel hun wielen aan de grond te kunnen zetten. Het vliegverkeer werd uiteindelijk weer rond 1 uur 's nachts hervat.

Het spoorwegverkeer ondervond slechts een beperkte impact van het onweer. Infrabel telde een zestal incidenten. Deze morgen was enkel er in Eppegem, op de lijn Brussel-Antwerpen, nog hinder door takken die te dicht bij de sporen hingen.

Temperatuur daalde met meer dan 10 graden

Het onweer kwam van over Frankrijk, waar een actieve onweersbui zich ontwikkelde ten noordwesten van Parijs. Die trok geleidelijk naar het noordoosten, richting België. Tijdens die bui daalde de temperatuur plaatselijk op enkele minuten meer dan 10 graden.

Vanaf vandaag neemt het kwik een duik. Er is eerst nog vrij veel bewolking met misschien nog hier of daar een onweersbui. Daarna blijft het overal droog met geleidelijk meer zon. Maxima tussen 22 graden aan zee en 28 graden in Belgisch Lotharingen.