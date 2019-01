Dinsdag kunnen we sneeuw verwachten! Ontdek hier waar en wanneer Redactie

20 januari 2019

19u38

Bron: NoodweerBenelux 0 Weernieuws Er lijkt nog niet meteen een einde te komen aan de winterprik. De gespecialiseerde weerdienst Er lijkt nog niet meteen een einde te komen aan de winterprik. De gespecialiseerde weerdienst NoodweerBenelux verwacht in de loop van dinsdag een winterse neerslagzone die van west naar oost over ons land trekt. “Tijdens de doortocht kan er over het westen van België ijzel ontstaan, dieper landinwaarts gaat het voornamelijk om sneeuwval die tijdelijk kan blijven liggen, aldus weerexpert Nicolas Roose.

Diverse weermodellen berekenen na een koude nacht van maandag op dinsdag een neerslagzone die traag van west naar oost over de Benelux trekt. In eerste instantie dwarrelen sneeuwvlokken naar beneden, maar het is niet uitgesloten dat er over het westen van het land ook onderkoelde neerslag valt. “Dit is een klassieke en zeer moeilijke weersverwachting met betrekking tot winterse ongemakken. Eénmaal de neerslagzone verder het binnenland bereikt, gaat het daar hoofdzakelijk om droge sneeuw”, aldus Roose.

Mensen over het westen van België moeten rekening houden met winterse neerslag tijdens de ochtend. Het binnenland kan de eerste sneeuwvlokken zien dwarrelen tijdens de voormiddag waarbij de oostelijke provincies pas in de namiddag sneeuw krijgen. De intensiteit van de neerslagzone is dan geleidelijk ook minder actief.

Wie de sneeuwval wil opvolgen, kan terecht op deze handige sneeuwradar.

Kustregio blijft gevoelig voor winterse buien

Dinsdagnamiddag wordt het geleidelijk droger vanuit het westen. De neerslagzone verplaatst zich naar het oosten waardoor opklaringen het kwik opnieuw richting het vriespunt duwen. Het gevaar voor gladheid blijft dus ook aanwezig in de nacht van dinsdag op woensdag.

Daarbij moet de Belgische kust rekening houden met enkele winterse buien die vanuit de Noordzee worden aangevoerd. Lokaal kan er in deze omgeving opnieuw een tijdelijk sneeuwdek ontstaan met gladheid tot gevolg.