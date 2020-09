Dik pak sneeuw op komst voor de Alpen Redactie

24 september 2020

08u40

Bron: NoodweerBenelux 54 Weernieuws Het smeltseizoen in de Alpen komt komende vrijdag ten einde. Een koufront trekt dan over en zal op grote schaal voor sneeuwval van betekenis zorgen. “Weermodellen berekenen door opstuwing van koude lucht tot meer dan 50 cm sneeuw langs de noordkant”, aldus Lander Van Tricht van de weerdienst Het smeltseizoen in de Alpen komt komende vrijdag ten einde. Een koufront trekt dan over en zal op grote schaal voor sneeuwval van betekenis zorgen. “Weermodellen berekenen door opstuwing van koude lucht tot meer dan 50 cm sneeuw langs de noordkant”, aldus Lander Van Tricht van de weerdienst NoodweerBenelux . De sneeuwgrens ligt initieel rond 3.000 meter maar zakt tegen zaterdag tot 1.500 meter.

Het smeltseizoen in de Alpen eindigt meestal rond begin oktober. Dit jaar lijkt het iets vroeger te worden. Woensdag en donderdag is het nog vrij zacht maar vrijdag zorgt een actief koufront voor een echte temperatuurval. “De nulgradengrens ligt donderdag nog ruim boven 3.000 meter maar zakt tegen zaterdag tot ongeveer 1.500 meter”, zo meldt NoodweerBenelux.

Meer dan een halve meter sneeuw mogelijk

Op de overgang van het zachte weer naar het koude weer worden felle buien verwacht. Donderdagavond arriveert een eerste neerslaggebied vanaf het westen, daarbij is ook onweer mogelijk. In eerste instantie sneeuwt het wel pas boven 3.000 meter. Vrijdag en ook zaterdag zorgt de opstuwing van koude lucht tegen de noord(west)elijke Alpen dan aanhoudend voor sneeuwbuien volgens Van Tricht. De hoeveelheden kunnen oplopen tot gemiddeld 30-40 cm op 2.500 meter. Maar, lokaal kan dat nog meer worden.

Sommige weermodellen berekenen zelfs 1 meter sneeuw. Zaterdag sneeuwt het dan zelfs tot (onder) 1.500 meter. Aan de zuidkant wordt minder sneeuw verwacht. Deze gebieden liggen in de schaduw van de Alpen. Ook zondag en volgende week lijkt er regelmatig sneeuw te kunnen vallen in de Alpen. Een vroege winterprik dus in de weersverwachting.

Smeltseizoen van de gletsjers voorbij

Voor de eindbalans van de zomer van 2020 op de gletsjers is het nog even afwachten. “De metingen worden nu uitgevoerd en de data zal pas in oktober gepubliceerd worden”, aldus Van Tricht, die met een team van de VUB momenteel zelf in Zwitserland gletsjermetingen aan het uitvoeren is. Het is wel zo dat het opnieuw een zeer negatief jaar was met grote massaverliezen.

De sneeuw die komende dagen verwacht wordt zal een einde brengen aan het smeltseizoen. In de gebieden naast de gletsjer zal de sneeuw op lagere hoogtes misschien nog wel wegsmelten in oktober, maar op de gletsjers zorgt de afkoeling van onderuit voor het langer standhouden.

