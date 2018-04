Deze week beter weer in België dan in Spanje, Portugal of Frankrijk kg

17 april 2018

15u29

Bron: KMI 25 Weernieuws Voor het mooiste lenteweer blijf je deze week gewoon thuis. Het kwik klimt tegen het weekend naar maar liefst 26 graden, en steekt zo de temperaturen in de klassieke vakantielanden zoals Spanje of Portugal vlotjes voorbij.

Het gebeurt niet vaak, maar deze week kunnen we niet klagen over het Belgische zomerweer. Vanaf vandaag wordt het zonnig en beginnen de temperaturen te stijgen. Woensdag liggen de maxima al tussen 20 tot 24 graden. Op donderdag en vrijdag piekt het kwik zelfs tot temperaturen van 21 en lokaal 26 graden.

Daarmee doet België het beter dan de meeste vakantiebestemmingen in Europa. In ons land wordt het deze week warmer dan pakweg in Spanje, Portugal en Zuid-Frankrijk. Terwijl de Belgen wellicht liggen te bakken in hun eigen achtertuin, gaan de temperaturen in die landen namelijk bergaf tegen het weekend.

Lissabon, Portugal, komt even in de buurt van het Belgische zomerweer: het kwik schommelt er woensdag en donderdag nog rond 24 graden, maar tuimelt daarna naar omlaag tot 19 graden in het weekend. Heel het weekend wordt bovendien regen verwacht.

In Madrid, Spanje, wordt het woensdag nog 24 graden, maar tegen het einde van de week koelt het af tot 20 graden.

Ook in Zuid-Frankrijk, bijvoorbeeld in Nice, wordt het niet warmer dan 24 graden. In het weekend wordt het maar 22 graden op zaterdag en 20 graden op zondag, maar blijft het wel droog.

Meer over Spanje

Portugal

weer

Zuid-Frankrijk