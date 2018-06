Deze spoorlijnen zijn onderbroken door noodweer sam

01 juni 2018

21u21

Bron: belga 1 Weernieuws Het treinverkeer in delen van Wallonië is vanavond zwaar verstoord door het slechte weer. Infrabel meldt dat verschillende spoorlijnen onder water zijn gelopen, vooral in de provincie Luik.

De spoornetbeheerder meldt dat het treinverkeer verstoord is op lijn 34 Luik-Herstal-Glaaien. De sporen van het station Luik-Paleis liepen rond 9 uur onder water, waardoor vandaag lange tijd geen treinen reden. "Momenteel kunnen twee van de vier sporen gebruikt worden", zegt Infrabel-woordvoerder Arnaud Reymann.

Het station en de overweg in Glaaien in de provincie Luik werden overspoeld door modder na een breuk in een stormbekken. "Die lijn blijft tussen Liers en Glaaien waarschijnlijk onderbroken tot maandag", aldus Infrabel.

Op lijn 37 tussen Luik en Verviers rijden de treinen opnieuw normaal nadat er eerder vertragingen waren als gevolg van overstromingen in Trooz.

Door de hevige regenval van deze ochtend is het treinverkeer momenteel onderbroken op een deel van lijn 42. Dit heeft ook impact op andere lijnen in de regio.

We raden jullie aan om voor vertrek onze app of website te raadplegen. #NMBS

Lijn 40 tussen Luik, Wezet en Maastricht is voorbij Wezet nog steeds onbruikbaar. Onder meer de overweg in Moelingen staat onder water. De treinen rijden nog tussen Luik en Wezet, maar tussen Wezet en Maastricht kan het treinverkeer waarschijnlijk niet voor overmorgen hervat worden.

Op lijn 42 tussen Luik en Luxemburg rijden de treinen niet tussen Luik en Vielsalm. "Het talud is door de waterstroom meegesleurd en heeft één spoor volledig vernield", klinkt het. Werknemers van Infrabel doen er alles aan om het treinverkeer zo snel mogelijk opnieuw te kunnen laten passeren langs het minst beschadigde spoor.