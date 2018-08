Deze snikhete zomer was nog maar het begin: verontrustende studie voorspelt nog meer extreem weer avh

21 augustus 2018

13u18

Bron: Nature Communications 4 Weernieuws De recordzomer van dit jaar is nog maar het begin van de vele weersextremen die we de volgende jaren zullen meemaken. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Omdat de noordpool tot wel vier keer sneller opwarmt dan de rest van de aarde, zullen warme dagen veel sneller evolueren in hittegolven.

Twee hittegolven in één zomer, dat hadden we nog niet zo vaak meegemaakt. Maar uit een nieuwe studie blijkt dat we er maar beter gewoon aan worden. Door de opwarming van de aarde krijgen we ook de komende jaren te maken met extreem weer. Dat blijkt uit een nieuwe studie die in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications is verschenen.

Lange warme zomers klinken misschien niet zo slecht, maar ze vormen een groot klimaatrisico. Klimaatwetenschapper Dimi Coumou

De klimaatverandering slaat uitzonderlijk hard toe op de poolgebieden. Volgens schattingen warmt het noordpoolgebied zelfs twee tot vier keer sneller op dan de rest van de aarde. Hierdoor vertraagt de straalstroom, een sterke wind die op zo’n tien kilometer hoogte waait. En een tragere straalstroom verliest zijn invloed op het weer, met extremen tot gevolg.

Trage straalstroom

Een tragere straalstroom heeft als gevolg dat een bepaald weertype lang blijft hangen boven bepaalde regio’s. Dat heeft vooral gevolgen voor gematigde gebieden als de Verenigde Staten, China, maar ook Europa. “Wat we deze zomer gezien hebben, zal zich doorzetten”, zegt klimaatwetenschapper en coauteur van de studie Dimi Coumou. “Lange warme zomers klinken misschien niet zo slecht, maar ze vormen een groot klimaatrisico”, besluit Coumou.

Ook ons land zou dus de gevolgen ondervinden. De droogte zou geen eenmalig feit blijven, net als de loden hitte en de bosbranden van deze zomer. Maar de weersextremen vertalen zich even goed ook in wateroverlast. De komende jaren krijgen we mogelijk ook meer overvloedige regen en overstromingen.