Deze reporters gaan door weer en wind om verslag uit te brengen van orkanen Redactie

12 september 2018

In de Verenigde Staten worden de weerberichten de laatste dagen goed bekeken, want orkaan Florence nadert de oostkust van het land. Nieuwszenders zullen dan ook ongetwijfeld hun beste weerreporters uitsturen om live verslag uit te brengen van de gevolgen van de orkaan. Ook vorige jaren - zoals tijdens de doortocht van orkanen Harvey en Irma in 2017 - zijn reporters door weer en wind gegaan voor hun job.