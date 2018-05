Deze namiddag geldt code geel: KMI waarschuwt voor onweer met hagel, volgend weekend prachtig zomerweer IB

21 mei 2018

Bron: Belga 202 Weernieuws Na de passage van een eerste buienzone deze ochtend vroeg wordt het vandaag grotendeels droog met zon en wolken. Geleidelijk verschijnen dan opnieuw meer stapelwolken en in de loop van de namiddag stijgt de kans op buien met onweer. Er kan daarbij behoorlijk wat neerslag in korte tijd vallen, eventueel hier en daar met hagel. Dat meldt het KMI. Tijdens het weekend en wordt het warm tot zeer warm met maxima tot 29 graden.

De maxima schommelen rond 18 of 19 graden aan de kust en liggen tussen 20 en 25 graden in het binnenland.

Deze avond vallen er nog lokale buien met onweer. In de nacht van maandag op dinsdag vermindert de kans op buien en komen er brede opklaringen. Stilaan wordt het nevelig met eventueel kans op mistbanken. De minima dalen naar waarden tussen 9 en 13 graden.

Dinsdagochtend is het vaak vrij zonnig met aanvankelijk kans op nevel of een paar mistbanken. Vrij snel echter, lokaal wellicht reeds vanaf de middag, ontstaan er stapelwolken met buien en onweer. Sommige van de traagbewegende onweersbuien kunnen plaatselijk veel neerslag veroorzaken en mogelijk ook hagel. We krijgen maxima van 20 tot 25 graden. Aan de kust klimmen de maxima door de noordenwind niet hoger dan 20 graden. Dinsdagnacht is er lokaal eerst nog kans op een bui. Er komen opklaringen met later mogelijk nevel en mist. De minima schommelen rond 11 graden.

Woensdagochtend verwachten we enkele buien over het noordoosten, elders is het dan droog en licht- tot halfbewolkt. Nevel en lokale mistbanken verdwijnen snel. Overdag wordt het overal opnieuw onstabiel met buien en onweer. Plaatselijk valt er vrij veel neerslag. De maxima liggen tussen 19 graden aan zee en 24 graden in de Kempen.

Ook donderdag wordt een wisselvallige dag. In de voormiddag krijgen we lokale regenbuien. In de namiddag en 's avonds worden de buien talrijker en actiever en gaat het soms ook onweren. Plaatselijk verwachten we flink wat neerslag. Het is nog steeds vrij warm met maxima van 18 tot 24 graden.

Vrijdag wordt het mogelijk minder onstabiel en verdwijnt de onweersneiging. Er vallen dan eerder nog een paar lokale buien of blijft het in bepaalde streken zelfs droog met opklaringen. De maxima liggen tussen 22 en 26 graden. Aan de kust klimt het kwik niet hoger dan 19 graden onder invloed van een noordelijke zeebries.

Tijdens het weekend en maandag wordt het warm tot zeer warm met zaterdag maxima tot 27 graden en daarna tot 29 graden. Een groot deel van de dag is het vrij zonnig, maar op het einde van de dag bestaat nog steeds de kans op warmteonweer. Aan kust ontstaat er een zeebries.

