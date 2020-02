Deze namiddag en avondperiode opnieuw hevige buien, lokaal met onweer en hagel Redactie

10 februari 2020

14u56

Bron: NoodweerBenelux 3 Weernieuws Deze namiddag en avondperiode moeten we opnieuw rekening houden met felle buien die van west naar oost over ons land trekken. "Weermodellen berekenen een bont allegaartje van regen, hagel en onweer. Vooral tijdens onweersbuien kunnen de windstoten opnieuw pieken tot 100 km/u met lokaal stormschade", aldus Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux

We hebben het wisselvallig weer deze namiddag te danken aan een snipverkouden bovenlucht. Op 1500 m daalt de temperatuur naar -5 tot -7°C. Het verschil met de maxima zorgt voor een groot verticaal temperatuurcontrast waardoor hevige buien met onweer zullen ontstaan. Weerdienst NoodweerBenelux verwacht de buien vanaf het 2e deel van de namiddag vanuit het zuidwesten. “De gebieden in het zuidwesten van ons land komen het eerst aan de beurt, pas later vanmiddag schuiven de buien ook het binnenland binnen”, aldus Roose.

Volg de onweersbuien live op de voet via deze bliksemradar.

Sneeuwbuien in de Ardennen

Dankzij de aanvoer van koudere lucht over de Lage Landen stijgt de kans op winterse buien in de hoogste gebieden van ons land. Vooral op de Hoge Venen kan er tijdelijk een gesloten sneeuwdek ontstaan van enkele centimeters. Elders in België zullen de buien voornamelijk gepaard gaan met regen en/of korrelhagel. “Tegen de avondperiode en vannacht is smeltende sneeuw in het oosten van ons land niet uitgesloten”, besluit NoodweerBenelux.