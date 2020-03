Derde warmste winter sinds 1833 PVZ

01 maart 2020

13u20

Bron: Belga 0 Weernieuws De meteorologische winter, van december tot en met februari, was het op twee na warmste winterseizoen sinds 1833 in Ukkel. De gemiddelde temperatuur bedroeg 6,3 graden Celsius. Dat heeft het KMI zondag gemeld.

Het absolute record werd genoteerd in de winter van 2007, toen de temperatuur gemiddeld 6,6 graden bedroeg. Ook de winter van 2016 was nog net warmer dan de afgelopen periode. Tijdens een "normale" winter komt de gemiddelde temperatuur uit op 3,6 graden.

De drie voorbije wintermaanden kenden een hoge gemiddelde temperatuur, maar vooral februari stak erbovenuit. Met gemiddeld 7,0 graden Celsius in Ukkel was het de op vier na warmste februarimaand sinds het begin van de waarnemingen in 1833.

Er waren tijdens de hele winter maar 14 vorstdagen (waarbij de minimumtemperatuur onder nul ligt), tegen 32 in een normale winter. En er was geen enkele winterse dag (ook maximumtemperatuur onder nul), al voor de zesde keer sinds 1981. De temperaturen varieerden in Ukkel tussen -2,5 graden en 16,6 graden. De hoogste temperatuur in het hele land werd op 16 februari gemeten in Kuringen (18,4 graden), de laagste op 23 januari in Elsenborn (-9,2 graden).

Neerslag

De hoeveelheid neerslag tijdens de winter was vrij normaal (230,3 millimeter) en de zon liet zich in Ukkel bijna 170 uur zien, ongeveer 10 uur minder dan tijdens een gewone winter. Ook de gemiddelde windsnelheid - 4,7 meter per seconde - was vrij normaal.

De maand februari alleen was niet enkel opvallend qua temperatuur. Ook de hoeveelheid neerslag in Ukkel (107,7 millimeter) lag een pak hoger dan het gemiddelde. Dat komt onder meer door een recordaantal van dertien onweersdagen. En door de verschillende stormen bedroeg de gemiddelde windsnelheid in februari 5,7 meter per seconde (iets meer dan 20 kilometer per uur). Daarmee komt februari 2020 op de tweede plaats terecht van meest onstuimige februarimaanden van de afgelopen dertig jaar. Het record, 6,6 meter per seconde, dateert van 1990.

Meer over Ukkel

weer