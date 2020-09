Derde slachtoffer gevonden na doortocht orkaan Ianos in Griekenland HR

20 september 2020

13u28

Bron: Belga 0 Weernieuws Orkaan Ianos heeft een derde dodelijk slachtoffer geëist in Griekenland. De brandweer ontdekte zondagochtend het lichaam van een 62-jarige man in het puin van zijn huis nabij de stad Karditsa, in het centrum van het land.

De dodentol kan nog oplopen omdat verschillende mensen nog vermist zijn of vastzitten in hun huis, aldus de brandweer.



De orkaan trof vrijdag de Ionische eilanden voor de Griekse kust, zoals Corfu, Kefalonia en Zakynthos, en trok zaterdagnacht verder over het Griekse vasteland. De storm en bijhorende zware regenval veroorzaakte een pak materiële schade. De reddingsdiensten moesten meer dan 600 mensen bevrijden uit hun woning of elders redden.

