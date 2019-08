Derde hittegolf is een feit: “Een unicum” Eerste onweersbuien in noorden en oosten van het land AW ADN

27 augustus 2019

06u29

Bron: Belga 64 Weernieuws Het is officieel: we zitten aan de derde hittegolf van het jaar. Van middag overschreed het kwik in Ukkel opnieuw de kaap van 30 graden Celcius, zo meldt KMI-weerman David Dehenauw. Kort na 12 uur was het 30,4 graden.

Het KMI spreekt van een hittegolf wanneer de maxima in Ukkel gedurende minstens vijf opeenvolgende dagen tenminste 25 graden halen, waarbij op minstens drie dagen 30 graden gehaald wordt. Die norm is dus gehaald: vrijdag werd het in Ukkel 26,6 graden, zaterdag 29,4, zondag 30,9 graden, maandag 31,3 graden en vandaag opnieuw een dertigplusser. De uiteindelijke precieze maximumtemperatuur zal pas later op de dag gekend zijn.

Erg uitzonderlijk

Zo’n derde hittegolf is erg uitzonderlijk volgens Dehenauw: “Een derde hittegolf in één zomer is helemaal een unicum, want dat hebben we sinds het begin van de metingen nog nooit gekend. Enkel het uitzonderlijke jaar 1947 deed nog straffer, met vier hittegolven in een jaar tijd.”

Volgens Dehenauw stijgt het aantal hittegolven de laatste jaren ook onmiskenbaar. “Tot aan de jaren 90 hadden we gemiddeld één hittegolf per vier jaar. Tussen 1990 en 2015 steeg dat tot één per twee jaar. En sinds 2015, wat weliswaar een heel beperkte periode is, hebben we elk jaar minstens één hittegolf gehad, en dit jaar dus zelfs drie.” Die stijging is volgens Dehenauw sowieso deels te linken aan de klimaatverandering, maar in welke mate, is nog moeilijk te zeggen. “Daar is meer langetermijnonderzoek voor nodig.”

30,4 graden in Ukkel nu : 3de hittegolf van 2019 officieel ! David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Opvallend

Dehenauw noemt het wel merkwaardig dat deze zomer, ondanks de absolute recordtemperaturen die we gehaald hebben, qua gemiddelde temperatuur zeker geen record zal breken. “Buiten de hittegolven was het niet zo denderend, met lagere temperaturen en meer neerslag. De temperatuur tussen 1 juli en 31 augustus vorig jaar kwam uit op 19,8 graden. Dit jaar blijven we wellicht steken op ongeveer 19 graden.”

Ook opmerkelijk: nooit eerder noteerde Ukkel zo laattijdig in de zomer drie opeenvolgende tropische dagen. In 2001 lukte zo’n reeks van 24 tot 26 augustus. Bovendien komt het jaar 2019 ook in een zeldzaam ‘clubje’ van 7 kalenderjaren terecht met minstens 10 tropische dagen. Het record dateert uit 1976 met 19 van die dagen. 1911 (16) en 1947 (15) vervolledigen de top-3. Ook 1995 (13), 1994 (12) en 2006 (11) scoorden sterk. 2019 doet het met nu 10 tropische dagen al beter dan 2018, toen er 9 dagen boven 30 graden waren.

Weerbericht

Het drukkend warme en zonnige weer gaat ook deze namiddag verder. Soms zijn er wel enkele hoge en middelhoge wolkenvelden te zien. In de meeste streken blijft het droog, maar plaatselijk, vooral in het noorden en oosten, kan er een onweersbui gevormd worden. In de Ardennen wordt het tot 28 tot 30 graden, elders tussen de 31 en 33 graden, voorspelt het KMI.

Vanavond neemt de kans op een lokale onweersbui af en wordt het rustig en droog. Het blijft ook ‘s nachts nog lang warm. Het kwik zakt uiteindelijk niet beneden waarden tussen 16 en 21 graden. Soms zijn er wat meer hoge of middelhoge wolkenvelden.

UPdate #weer (12:24). Op verscheidene plaatsen in de Benelux hebben we reeds 30°C overschreden. In #Duitsland komen enkele #onweersbuien tot stand. Volg het klank- en lichtspel live. https://t.co/7XYgSfrGfZ pic.twitter.com/DxSP9B91dN NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Ook morgen begint met veel zonneschijn en warm weer, maar in de loop van de dag neemt de onstabiliteit toe. Vooral in de namiddag en avond is er kans op onweersbuien. Lokaal kunnen de buien fel zijn en vergezeld met hagel en rukwinden. De maxima liggen rond 24 graden aan zee en tussen 26 en 30 graden in het binnenland. In de nacht van woensdag op donderdag trekt een meer georganiseerde onweerachtige regenzone oostwaarts over ons land. De minima liggen tussen 14 en 18 graden.

Die regenzone sleept donderdag in eerste instantie nog over het oosten van het land, alvorens weg te trekken richting Duitsland en Nederland. Aan de achterzijde van de regenzone krijgen we licht wisselvallig weer, met opklaringen en soms meer wolkenvelden en enkele lokale buien. Op het eind van de dag wordt het overal droog. Het wordt minder warm, met maxima tussen 20 graden in de kuststreek en 26 graden in Belgisch Lotharingen.

Vrijdag wordt het rustig en droog weer en wisselend bewolkt met maxima tussen 20 en 25 graden.

Zaterdag sluiten we de meteorologische zomer af met mooi weer: zonnige intermezzo’s wisselen af met soms enkele wolkenvelden. Het blijft droog bij maxima tussen 22 en 26 graden.

Zondag neemt de kans op neerslag toe en het wordt mogelijk minder warm. De maxima liggen waarschijnlijk rond de normalen voor de tijd van het jaar: rond 22 graden in het centrum.

