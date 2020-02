Dennis doet Britse rivieren overstromen: code rood, honderden vluchten afgelast HAA

16 februari 2020

14u03

Bron: DPA 0 Weernieuws Verschillende plaatsen in het Verenigd Koninkrijk worden geteisterd door wateroverlast als gevolg van de storm Dennis en de zware regenval die daarmee gepaard gaat. Vooral Schotland en Wales worden getroffen.

Verspreid over het hele land zijn honderden waarschuwingen uitgevaardigd. In het zuiden van Schotland zijn door de overvloedige regenval evacuatiebevelen uitgeschreven. Voor het zuiden van Wales heeft Met Office, de Britse weerdienst, dan weer code rood afgekondigd, waarmee gewaarschuwd wordt voor een "levensbedreigende" situatie.

In het zuidoosten van Wales is de rivier Taff uit zijn oevers getreden. In de stad Pontypridd, ongeveer twintig kilometer ten noorden van Cardiff, staan verschillende wijken onder water. In Wales, Schotland en Engeland zijn ook heel wat wegen afgesloten en treinverbindingen geblokkeerd. Er zijn ook honderden vluchten geschrapt, in de eerste plaats van de luchtvaartmaatschappijen Easyjet en British Airways.

Gisterenmiddag vielen in het Verenigd Koninkrijk al twee doden die aan storm Dennis kunnen gelinkt worden. Een man stierf nadat hij van een olietanker viel en een tiener liet het leven nadat hij de zee werd ingetrokken door een stortvloed. Beide lichamen werden voor de kust van Kent uit het water gehaald.

Hoe is de toestand in België? Volg het nationaal stormnieuws in deze live.

Lees in HLN+: Europees milieuagentschap waarschuwt dat we maar beter wennen aan noodweer: “Verwacht 35 procent meer regen in herfst en winter”

Lees in HLN+: waarom stormen ook in ons land een naam krijgen