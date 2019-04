Deel gletsjer stort in: toeristen moeten rennen voor vloedgolf mvdb

02 april 2019

22u19 0 Weernieuws Een gletsjer in het zuidoosten van IJsland is zondag deels ingestort. Veertien toeristen die het zagen gebeuren, moesten in aller ijl ontkomen voor de aanstormende vloedgolf. Niemand raakte gewond.

Berggids Stephan Mantler die op pad was met een klant, filmde het gebeuren aan de Breiðamerkurjökull-gletsjer. “Bij de groep beneden waren genoeg ervaren gidsen aanwezig. Iedereen kon in veiligheid gebracht. Ik moest dus niet ingrijpen en kon blijven filmen”, verklaarde hij aan lokale media.

Na de gletsjerbreuk komt de golf in beweging. Het signaal voor de toeristen om het pakijs te verlaten en veiliger oorden op te zoeken. "Zulke instortingen komen in deze tijd van het jaar wel vaker voor”, zegt Mantler. “De toeristen op excursie worden bij aanvang keer op keer geïnformeerd over wat ze moeten doen indien ze met een soortgelijke situatie worden geconfronteerd. Uiteindelijk raakte niemand gewond, meer zelfs, niemand is zelfs nog maar nat geworden.”

