De zon gaat eindelijk weer schijnen in de Alpen mvdb

16 januari 2019

20u52

Bron: AD.nl - ANP 0 Weernieuws De hevige sneeuwval in de noordelijke Alpen is eindelijk voorbij, meldt weersite Weerplaza. Vanaf nu kunnen wintersporters zodoende pas écht genieten van de dikke witte mantel die de afgelopen dagen over het berglandschap is uitgestort.

De komende dagen zijn de condities in eigenlijk de gehele Alpen-regio optimaal voor wintersportplezier. Veel zon, amper neerslag. Volgende week zal de temperatuur flink dalen. ’s Nachts kan het kwik in de bergen zakken tot -20, ook overdag zal het blijven vriezen.

Op diverse plekken in de Alpen ligt momenteel twee tot drie keer zoveel sneeuw als gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Op sommige plekken is het pak liefst drie meter hoog.

Lawinegevaar

Het lawinegevaar is ondertussen onverminderd groot. Lokale autoriteiten waarschuwen dan ook om op de pistes te blijven. In de afgelopen dagen verongelukten meerdere wintersporters die offpiste werden verrast door een lawine. Ook een Nederlandse man overleed hierbij. Hij kwam in de Franse Alpen om het leven.

Vandaag werd in het Oostenrijkse Lech het lichaam teruggevonden een Duitser die zaterdag werd meegesleurd door een lawine. Volgens de politie lag zijn lichaam onder een pak sneeuw van 2,5 meter. Het zoeken naar het stoffelijk overschot ging moeilijk door het gevaar van nieuwe lawines. Drie vrienden van hem waren ook om het leven gekomen door de vallende sneeuwmassa. De vier Duitsers waren 57,36,32 en 28 jaar oud.