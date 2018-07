De zon blijft ons ook volgende week verwennen met zomerse temperaturen. Enkel dinsdag en woensdag kans op een bui KVE

08 juli 2018

06u43

Bron: Belga 0 Weernieuws De zon blijft de komende dagen schijnen in onze contreien. Enkel dinsdag en woensdag kunnen we een bui verwachten. Maar vanaf donderdag wordt het opnieuw zonniger en warmer.

Het is vandaag vaak zonnig, met nu en dan enkele wolkenvelden. Het blijft warm met temperaturen rond 21 graden in Hoog-België, rond 23 graden aan zee en rond 27 graden in het binnenland. 's Nachts wisselen brede opklaringen af met wolkenvelden en liggen de minima tussen 10 en 17 graden. Dat voorspelt het KMI.

Ook morgen begint nog zonnig, maar vanaf het noorden verschijnen er meer wolkenvelden. De maxima liggen tussen 20 graden aan zee en in de Hoge Venen en 26 of 27 graden in het centrum van het land.

Dinsdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met af en toe een bui en maxima tussen 16 en 23 graden. Woensdagvoormiddag is er nog veel bewolking met links of rechts een spatje regen, maar dan wordt het droog en geleidelijk ook zonnig. De maxima liggen in de buurt van 25 graden.

Vanaf donderdag wordt het opnieuw zonniger en warmer. Het kwik stijgt geleidelijk naar waarden rond 28 graden in het centrum van het land. Naar het einde van de week stijgt de kans op onweer.