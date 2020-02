De volgende stormen staan al klaar: Ellen en Francis MAC

18 februari 2020

00u00 464 Weernieuws Ciara en Dennis zijn nog maar net uitgeraasd of er kondigt zich al een nieuwe storm aan die naar de naam Ellen luistert. En zelfs een tweede, genaamd Francis. Al valt nog niet te voorspellen hoe zij zich de komende dagen zullen ontwikkelen, zegt Frank Deboosere.

Het risico bestaat dat Ellen en Francis ons komend weekend lastigvallen. Dat zou heel slecht nieuws zijn voor de Aalsterse carnavalisten. Deboosere: "Maar momenteel gaat het slechts over theoretische modellen en zijn geen voorspellingen mogelijk. Pas tegen het einde van de week gaan we hier iets zinnigs over kunnen zeggen." Collega Frank Duboccage bevestigt: "Op dit moment gaan we uit van windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur, wat in principe niet volstaat om het over een storm te hebben." Onze weerman David Dehenauw houdt het voorlopig op rukwinden tot 90 km/uur op zondag. Dat is in principe zelfs geen storm, daarvoor moet er een windkracht van 9 Beaufort gehaald worden. Meer kan er nu nog niet worden voorspeld, omdat Ellen en Francis op dit moment nog niet ontwikkeld en dus ook nog niet zichtbaar zijn op de weerkaarten.

Feit is wel dat het stevig blijft waaien. "De voorbije dagen kwam 30% van onze elektriciteitsproductie voort uit windturbines, terwijl dat normaal maar 8 à 10% is", weet Frank Deboosere, die graag ook de voordelen benadrukt. "We hebben in twee weken tijd twee stormen gehad, maar tegelijk hadden we een heel rustige herfst. Het valt op dat we allemaal veel gevoeliger geworden zijn. Zodra de wind met 100 per uur blaast, doen we alsof het einde van de wereld nabij is. Ciara haalde 115 km/u, Dennis 108 km/u. Dan waren de eerste maanden van 1990 een stuk heftiger. Begin maart waren er dan al élf stormen gepasseerd. De ergste was die van 25 januari 1990, toen er elf doden vielen en in Bevekom een windsnelheid van 168 km/u werd gemeten.”

Vandaag droog

Vandaag krijgen we een wisselend tot soms zwaarbewolkte dag. Het blijft, op enkele buien na, veelal droog. De maxima schommelen tussen 4 en 7 graden in Hoog­-België en 9 tot lokaal 10 graden elders. De zuidwestenwind waait krachtig aan de kust en matig tot vrij krachtig in het binnenland. Rukwinden rond 60 km/u zijn mogelijk, zegt het KMI.

Vannacht trekt een storing vanaf de kust over het land met tijdelijk regenachtig weer. In Hoog-België kan de neerslag een winters karakter aannemen. De minima schommelen tussen 0 en 3 graden in Hoog­-België en tussen 3 en 5 graden elders. De wind waait matig tot vrij krachtig. Bij het voorbijtrekken van de storing ruimt de wind van zuidwestelijke naar westelijke richtingen. Rukwinden zijn mogelijk tot 75 km/u.

Morgenochtend verlaat een storing ons land via het zuidoosten. In de Hoge Ardennen kan er daardoor ’s morgens nog wat winterse neerslag vallen. In de loop van de dag is het in de meeste streken wisselend bewolkt en overwegend droog. Op het eind van de namiddag of in de avond wordt het vanaf het westen betrokken. De maxima schommelen tussen 2 en 8 graden. De wind waait meestal matig tot soms nog vrij krachtig uit westelijke richtingen.

Donderdag wordt het zwaarbewolkt of betrokken met soms wat lichte regen of motregen. Vanaf de avond trekt een storing van de kust richting de Ardennen. Het wordt opnieuw wat zachter met maxima tussen 5 en 11 graden. De zuidwestenwind neemt toe naar vrij krachtig tot krachtig. Er staan rukwinden rond 60 km/u en donderdagnacht tot 80 km/u.