De onweerskaart van Vlaanderen: hoe vaak dondert en bliksemt het in uw regio? LB

07 juni 2019

13u31 2 Weernieuws In de nacht van woensdag op donderdag telde het KMI 25.540 blikseminslagen in ons land.

Op 48 uur tijd waren meer dan 45.000 bliksemschichten te zien. Op de kaart hierboven is te zien in welke regio’s van ons land het vaakst stormen woedden in de periode tussen 2004 en 2013.

Wat daarbij opvalt, is dat de provincies Antwerpen en Limburg meer onweersdagen per jaar te slikken krijgen dan West-Vlaanderen. Wie aan astrapofobie (angst voor bliksem) of brontofobie (angst voor donderslagen) lijdt, doet er goed aan een stulp te zoeken aan de kust. In de buurt van Koksijde of De Panne krijg je jaarlijks slechts een tiental onweders op je dak.

Boven Antwerpen, tussen Kalmthout en Hoogstraten, maar ook in de Hoge Venen of de Voerstreek moet je rekening houden met 19 tot 21 onweersdagen per jaar. De jongste cijfers dateren van 2013, maar volgens het KMI zijn de tendensen gelijk gebleven.