De eerste slachtoffers van klimaatopwarming: deze tropische eilanden worden in sneltempo opgeslokt door oceaan avh

11u39

Bron: news.com.au; Sun Online 5 Thinkstock Een vliegtuig boven de Malediven Weernieuws Het is voor sommige eilanden in de Stille en Indische Oceaan slechts een kwestie van enkele decennia vooraleer ze volledig worden opgeslokt. De opwarming van de aarde heeft uitzonderlijk zware gevolgen voor eilanden als Kiribati, Tuvalu en de Malediven.

Vijf eilandjes van de Salomoneilanden zijn al volledig teloorgegaan en zes andere zijn compleet geërodeerd. Maar volgens klimaatexperten volgen andere eilanden in de Stille Oceaan heel snel. Schattingen wijzen uit dat Tuvalu onbewoonbaar zal zijn tegen 2050. Buureiland Kiribati zal volledig overstromen tegen 2100 en de Malediven, het laagst gelegen land ter wereld, zullen nog deze eeuw volledig onder water verdwijnen.

Tim Flannery, klimaatexpert en professor aan de La Trobe University in Melbourne, vertelt aan news.com.au dat hij met zijn collega’s alle zeilen bijzet om de eilanden te redden. Hij maant alle buurlanden aan tot actie over te gaan. “Er zijn overweldigende bewijzen dat er rampen zullen gebeuren als we niet snel reageren”, zegt Flannery. “

Enele Sopoaga, de eerste minister van Tuvalu, uitte op een klimaattop in 2015 al zijn bezorgdheid: “Zullen we overleven? Of verdwijnen we onder de zee? Dat houdt me ’s nachts wakker.”

Speciale visums

Australië heeft al 300 miljoen dollar vrijgemaakt om de eilanden te redden, maar volgens experts is dat niet genoeg. Nieuw-Zeeland is ondertussen het eerste land dat een nieuwe soort visum in het leven heeft geroepen, speciaal voor bewoners van eilanden die dreigen te overstromen. Mogelijk krijgt het land er dus snel een pak nieuwe inwoners bij.